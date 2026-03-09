EUREX/DAX-Futures knicken um rund 2% ein

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagmorgen gegen 08:25 Uhr 480 auf 23.056 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.085 und das Tagestief bei 22.670 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.402 Kontrakte.

March 09, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)