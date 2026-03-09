|
09.03.2026 06:07:39
EUREX/DAX-Futures knickt im Frühhandel ein
DOW JONES-- Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert im Frühhandel am Freitag 3,3 Prozent bzw. 793 auf 22.754 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.084 und das Tagestief bei 22.670 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1854 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 01:08 ET (05:08 GMT)
