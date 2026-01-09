|
EUREX/DAX-Futures konsolidieren vor US-Arbeitsmarktdaten
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht sehen Händler eine Konsolidierung so deutlich über der 25.000er-Marke als "völlig normal" an. Zeichen für eine Gegenbewegung der Rally gebe es nicht. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 39 auf 25.282 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.329 und das -tief bei 25.273 Punkten. Der Umsatz ist mit bisher unter 900 Kontrakten sehr gering.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 02:36 ET (07:36 GMT)

