EUREX/DAX-Futures lauern auf EU-Inflation und US-Arbeitsmarkt

DOW JONES--Mit leichtem Plus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt um 32 auf 25.165 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.214 und das Tagestief bei 25.090 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 939 Kontrakte. Händler rechnen mit einem umsatzarmen Geschäft bis zur Vorlage der neuen Inflationsdaten aus der Eurozone um 11 Uhr. Am Nachmittag wird dann mit Spannung auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht gewartet.

DJG/mod/cln

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October 02, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)