27.05.2026 08:37:40

EUREX/DAX-Futures legen leicht zu - Wenig Index-Aktivität

DOW JONES--Leicht aufwärts geht es am Mittwochmorgen mit den DAX-Futures. Händler betonen allerdings, dass sich die Hauptbewegungen nur in einzelnen Sektoren wie den Tech-Werten abspielen. Die marktbreiten Indizes könnten diese Aktivität hinter den Kulissen nicht widerspiegeln und würden sich überwiegend seitwärts bewegen. Daher finde auch wenig Hedging über die DAX-Futures statt. Entsprechend gering sei der Umsatz mit bisher 930 Kontrakten. Leicht positiv wirkt der sinkende Ölpreis. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 71 auf 25.320 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.340 und das Tagestief bei 25.260 Punkten.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)

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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
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