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27.05.2026 08:37:40
EUREX/DAX-Futures legen leicht zu - Wenig Index-Aktivität
DOW JONES--Leicht aufwärts geht es am Mittwochmorgen mit den DAX-Futures. Händler betonen allerdings, dass sich die Hauptbewegungen nur in einzelnen Sektoren wie den Tech-Werten abspielen. Die marktbreiten Indizes könnten diese Aktivität hinter den Kulissen nicht widerspiegeln und würden sich überwiegend seitwärts bewegen. Daher finde auch wenig Hedging über die DAX-Futures statt. Entsprechend gering sei der Umsatz mit bisher 930 Kontrakten. Leicht positiv wirkt der sinkende Ölpreis. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 71 auf 25.320 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.340 und das Tagestief bei 25.260 Punkten.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
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