EUREX/DAX-Futures leicht erholt - Kein neuer Verkaufsdruck

DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Nach dem Kursrutsch unter die 24.000er-Marke am Vortag gebe es keinen weiteren Verkaufsdruck. Dies sei ein gutes Zeichen, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 33 auf 23.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.953 und das Tagestief bei 23.868 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.107 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

ATX & DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Verlusten gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

