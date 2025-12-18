|
18.12.2025 08:44:44
EUREX/DAX-Futures leicht erholt - Kein neuer Verkaufsdruck
DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Nach dem Kursrutsch unter die 24.000er-Marke am Vortag gebe es keinen weiteren Verkaufsdruck. Dies sei ein gutes Zeichen, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 33 auf 23.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.953 und das Tagestief bei 23.868 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.107 Kontrakte.
