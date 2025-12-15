15.12.2025 08:38:40

EUREX/DAX-Futures leicht im Plus - Blick in Richtung Verfall

DOW JONES--Mit einem leichten Plus sind die DAX-Futures am Montag in die Handelswoche gestartet. Ganz wohl fühlen sich Händler angesichts des Minus der Technologie-Werte in Asien damit nicht. "Es dürfte diese Woche vor dem Großen Verfalltag am Freitag viele Sonderbewegungen mit Fehlsignalen geben", sagt ein Händler. Um runde Hunderter-Marken werde im DAX am Optionsmarkt sicherlich gekämpft werden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 65 auf 24.317 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.338 und das Tagestief bei 24.241 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.197 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 02:38 ET (07:38 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet stärker -- DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt beginnt den Tag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen startet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen