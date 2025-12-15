EUREX/DAX-Futures leicht im Plus - Blick in Richtung Verfall

DOW JONES--Mit einem leichten Plus sind die DAX-Futures am Montag in die Handelswoche gestartet. Ganz wohl fühlen sich Händler angesichts des Minus der Technologie-Werte in Asien damit nicht. "Es dürfte diese Woche vor dem Großen Verfalltag am Freitag viele Sonderbewegungen mit Fehlsignalen geben", sagt ein Händler. Um runde Hunderter-Marken werde im DAX am Optionsmarkt sicherlich gekämpft werden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 65 auf 24.317 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.338 und das Tagestief bei 24.241 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.197 Kontrakte.

