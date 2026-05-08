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08.05.2026 08:14:40
EUREX/DAX-Futures leicht - US-Stundenlöhne im Fokus
DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Händler verweisen aber auf die sehr geringen Umsätze von gut 700 Kontrakten. Daher sollte das Minus noch nicht überbewertet werden. "Wichtig sind die Stundenlöhne innerhalb der US-Arbeitsmarktdaten", sagt ein Händler. Sie würden den Pfad für die Inflationsschätzungen am Markt vorgeben. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 200 auf 24.546 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.563 und das Tagestief bei 24.487 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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