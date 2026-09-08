|
08.09.2026 08:37:41
EUREX/DAX-Futures leichter
DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Händler rechnen mit einem zurückhaltenden Geschäft bis zum Mittag, wenn erste Indikationen von der Wall Street nach ihrem langen Wochenende kommen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 93 auf 25.915 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.061 und das Tagestief bei 25.914 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.341 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!