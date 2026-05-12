EUREX/DAX-Futures leichter, aber ohne Druck

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Der Juni-Kontrakt verliert 177 auf 24.236 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.328 und das Tagestief bei 24.126 Punkten. Echten Druck sehen Händler hinter dem Minus aber nicht. Der Future notiere in der Mitte der bisherigen Spanne. Viel hänge von den US-Inflationsdaten ab. Der Umsatz sei mit 800 Kontrakten gering.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)