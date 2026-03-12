|
12.03.2026 08:30:41
EUREX/DAX-Futures leichter - deutlich von Tagestiefs erholt
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr 128 auf 23.467 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.503 und das Tagestief bei 23.265 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.027 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 03:31 ET (07:31 GMT)
