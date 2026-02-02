02.02.2026 08:34:40

EUREX/DAX-Futures leichter - Fehlen von Tech-Werten stützt

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Angesichts der Kursrutsche in Asien halte sich der DAX aber noch ganz gut, heißt es im Handel. Der deutsche Index werde nun gestützt von "Technologie-Losigkeit", da die Verluste der Tech-Aktien Grund für das Asien-Minus sind. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 212 auf 24.381 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.589 und das Tagestief bei 24.294 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.097 Kontrakte.

February 02, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)

