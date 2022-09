EUREX/DAX-Futures leichter - Große Marken am Verfalltag im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Angesichts des Großen Verfalltages an den Terminbörsen wird bis zum Mittag mit einem volatilen Geschäft gerechnet. Marktteilnehmer dürften bis dahin versuchen, den DAX unter der hoch veroptionierten Marke von 13.000-Punkten zu halten und den Euro-Stoxx-50 unter 3.500 Punkte zu drücken. Am Nachmittag wird dann mit einer Erholung gerechnet, da der Verkaufsdruck ab Mittag ausläuft.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 98 auf 12.859 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.916 und das Tagestief bei 12.833 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.950 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2022 02:27 ET (06:27 GMT)