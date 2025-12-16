16.12.2025 08:36:44

EUREX/DAX-Futures leichter - Knapp über 24.000 Pkt

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Kräftige Verluste beim Schwergewicht Rheinmetall und Absicherungen hatten die Futures unter Druck gesetzt. Vom Tagestief zeigen sie sich aber mittlerweile rund 40 Punkte erholt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 82 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.068 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.549 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)

