|
16.12.2025 08:36:44
EUREX/DAX-Futures leichter - Knapp über 24.000 Pkt
DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Kräftige Verluste beim Schwergewicht Rheinmetall und Absicherungen hatten die Futures unter Druck gesetzt. Vom Tagestief zeigen sie sich aber mittlerweile rund 40 Punkte erholt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 82 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.068 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.549 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger wohl in Wartestellung -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst schwächer starten. Auch am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.