EUREX/DAX-Futures leichter - Nur knapp über 14.000

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Nachdem der Kontrakt am Vortag erneut an seinem Abwärtstrend gescheitert war, überwiegen die Verkäufe. Derivate-Händler hatten sich bereits am Vortag Sorgen gemacht, dass die kräftige Erholung nur ein Strohfeuer sein könnte, da reine Abwicklungsgeschäfte nach dem kleinen Verfalltag ein Grund dafür gewesen seien. Stützend dürfte aber die Erholung des Euro zum US-Dollar wirken.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 156 auf 14.012 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.129 und das Tagestief bei 14.007 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.552 Kontrakte.

May 24, 2022 02:29 ET (06:29 GMT)