|
15.06.2026 08:37:41
EUREX/DAX-Futures mit Freudensprung dank Hormus-Öffnung
DOW JONES--Kräftige Kursgewinne zeigen die DAX-Futures am Montagmorgen dank der Freude über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 425 auf 25.056 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.090 und das Tagestief bei 24.915 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.825 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!