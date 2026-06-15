EUREX/DAX-Futures mit Freudensprung dank Hormus-Öffnung

DOW JONES--Kräftige Kursgewinne zeigen die DAX-Futures am Montagmorgen dank der Freude über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 425 auf 25.056 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.090 und das Tagestief bei 24.915 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.825 Kontrakte.

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June 15, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)