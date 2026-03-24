EUREX/DAX-Futures mit kleinen Abgaben

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr 35 auf 22.779 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.954 und das Tagestief bei 22.570 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.467 Kontrakte.

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March 24, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)