EUREX/DAX-Futures mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr um 58 auf 24.103 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.119 und das -tief bei 24.053 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 709 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 02:12 ET (07:12 GMT)