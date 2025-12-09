|
EUREX/DAX-Futures mit kleinen Aufschlägen
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr um 58 auf 24.103 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.119 und das -tief bei 24.053 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 709 Kontrakte.
