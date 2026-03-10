EUREX/DAX-Futures mit kräftigen Aufschlägen

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.24 Uhr um 391 auf 23.804 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.824 und das Tagestief bei 23.533 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.166 Kontrakte.

