29.07.2026 08:43:41

EUREX/DAX-Futures mit leichtem Minus

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 32 auf 25.549 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.676 und das Tagestief bei 25.370 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.511 Kontrakte.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)

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