EUREX/DAX-Futures mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen sind die DAX-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Neue Trends werden vor der US-Zinsentscheidung am Abend (20 Uhr MESZ) nicht erwartet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 24 auf 18.736 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.745 und das Tagestief bei 18.697 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.403 Kontrakte.

September 18, 2024 02:20 ET (06:20 GMT)