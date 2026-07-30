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30.07.2026 10:59:45
EUREX/DAX-Futures nicht mal für Hedging interessant
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. "Der Index spielt auch heute keine Rolle", sagt ein Händler. Wie erwartet konzentriere sich der Markt nur auf Einzelunternehmen. Als Folge seien die Korrelationen derart gering, dass Hedging in den meisten Aktien Europas nur über Optionen auf Einzeltitel sinnvoll sei, nicht über die Index-Futures. Dies zeige der extrem geringe Umsatz von gerade einmal 6.300 Kontrakten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.629 und das Tagestief bei 25.379 Punkten. Der September-Kontrakt des DAX-Futures gibt 38 auf 25.498 Punkte ab.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 04:59 ET (08:59 GMT)
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