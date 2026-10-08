|
08.10.2026 08:44:46
EUREX/DAX-Futures rutschen ab
DOW JONES--Die DAX-Futures geben im Vormittagsverlauf am Donnerstag nach, obwohl die Nachrichtenlage nach dem Fed-Protokoll vom Vorabend als eher entlastend eingeschätzt wurde. Allerdings ziehen die Ölpreise wieder stark an. "Vor allem das erhöhte Volumen um die Tageszeit ist ein kleines Ausrufezeichen", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 118 auf 25.108 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.254 und das Tagestief bei 25.106 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.538 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.