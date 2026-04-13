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13.04.2026 08:43:42
EUREX/DAX-Futures schwächer, aber keine Panik
DOW JONES--Keine Panik zeigt sich am Montagmorgen in den DAX-Futures wegen den US-Blockadedrohungen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert zwar 346 auf 23.691 Punkte. Der Umsatz ist mit 1.740 Kontrakten für diese Nachrichtenlage jedoch eher gering, heißt es im Handel. "Wenn das wirklich einen Panikschub ausgelöst hätte, würde der Umsatz bei 4.000 bis 6.000 Kontrakten liegen", so ein Händler. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.752 und das Tagestief bei 23.602 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)
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