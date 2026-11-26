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26.11.2026 08:28:39
EUREX/DAX-Futures sehr fest
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr gegenüber dem Settlement am Vorabend um 461 auf 25.241 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.324 und das Tagestief bei 25.175 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.583 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)
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