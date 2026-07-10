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10.07.2026 05:48:41
EUREX/DAX-Futures stagnieren im Frühhandel
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen 1 auf 25.225 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.268 und das -tief bei 25.199 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 282 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 23:49 ET (03:49 GMT)
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