EUREX/DAX-Futures starten etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor dem Start der Kassamärkte. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 32 auf 15.746 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.794 und das Tagestief bei 15.742 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.700 Kontrakte. Den Aktienmärkten fehle es im Moment an Impulsgebern, heißt es im Handel. Erst mit dem ISM-Index am Nachmittag dürfte sich das Geschäft beleben.

September 06, 2023 02:36 ET (06:36 GMT)