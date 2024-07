EUREX/DAX-Futures starten gut erholt - US-Wahlkampf im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut erholt vom Kursrutsch der Vorwoche zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen vor dem Start der Kassamärkte. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 84 auf 18.375 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.378 und das Tagestief bei 18.292 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.683 Kontrakte. Die Hauptaktivität in Europa spiele sich allerdings in den Futures auf den Euro-Stoxx-50 ab, der DAX sei eher nur ein Nebenmarkt. Dies sei ein typisches Zeichen für übergeordnete politische Themen, so wie aktuell der US-Wahlkampf und seine möglichen Folgen.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2024 02:33 ET (06:33 GMT)