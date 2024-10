EUREX/DAX-Futures starten verhalten in EZB-Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Sie steht klar im Fokus der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Bis dahin erwarten Händler ein überwiegend volatiles Seitwärtsgeschäft. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 10 auf 19.519 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.529 und das Tagestief bei 19.472 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.322 Kontrakte.

October 14, 2024 02:29 ET (06:29 GMT)