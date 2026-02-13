13.02.2026 08:33:40

EUREX/DAX-Futures tendieren stabil seitwärts

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Trotz des Kursrutsches an den US-Börsen hält sich der März-Kontrakt stabil seitwärts. Aktuell legt er um 9 auf 24.948 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.026 und das -tief bei 24.869 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.299 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
