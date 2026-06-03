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03.06.2026 08:16:40
EUREX/DAX-Futures trotz neuen USA/Iran-Gefechten nur etwas leichter
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die DAX-Futures. Der wieder aufgeflammte US-Iran-Konflikt spielt noch keine Rolle, heißt es im Handel. Dies zeige der geringe Umsatz von 340 Kontrakten. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 78 auf 25.073 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.151 und das Tagestief bei 25.068 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)
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