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28.05.2026 08:19:39
EUREX/DAX-Futures vom Tief erholt
DOW JONES--Etwas leichter, aber schon deutlich erholt von ihren Tiefständen, zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Die Scharmützel im Persischen Golf werden vom Handel immer weniger ernstgenommen und als Teil der Verhandlungsstrategie mit eingepreist. Entsprechen hat sich der Juni-Kontrakt schon wieder rund ein halbes Prozent vom Tagestief erholt. Der DAX-Futures reduziert sein Minus auf 158 auf 25.100 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.245 und das Tagestief bei 24.960 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.157 Kontrakte.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 28, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
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