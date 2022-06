EUREX/DAX-Futures vor Fed und Verfall kräftig erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Marktteilnehmer hoffen am Abend auf einen entschiedenen Schritt der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation. Dazu werfen Eindeckungen vor dem Großen Verfalltag an den internationalen Derivate-Börsen ihre Schatten voraus. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 141 auf 13.457 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.481 und das Tagestief bei 13.304 Punkten. Der Umsatz ist mit über 4.800 Kontrakten am Morgen recht hoch.

June 15, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)