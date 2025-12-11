|
11.12.2025 08:48:40
EUREX/DAX-Futures wegen Oracle-Absturz kurz unter 24.000
DOW JONES--Mit deutlichem Minus, aber bereits gut erholt von den Tagestiefs unter 24.000 Zählern zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 91 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.215 und das -tief bei 23.989 Punkten. Der Umsatz ist wegen des kurzen Rutsches unter die runde Tausender-Marke sehr hoch für die Zeit mit über 2.200 Kontrakten. Für Belastung hatte der Kurseinbruch bei Oracle gesorgt, der Fed-Entscheid lag im erwarteten Rahmen.
