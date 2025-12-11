11.12.2025 08:48:40

EUREX/DAX-Futures wegen Oracle-Absturz kurz unter 24.000

DOW JONES--Mit deutlichem Minus, aber bereits gut erholt von den Tagestiefs unter 24.000 Zählern zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 91 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.215 und das -tief bei 23.989 Punkten. Der Umsatz ist wegen des kurzen Rutsches unter die runde Tausender-Marke sehr hoch für die Zeit mit über 2.200 Kontrakten. Für Belastung hatte der Kurseinbruch bei Oracle gesorgt, der Fed-Entscheid lag im erwarteten Rahmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit roten Vorzeichen erwartet. In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

