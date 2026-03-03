|
03.03.2026 08:53:39
EUREX/DAX-Futures weiten Verluste im Frühhandel aus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures baut seine Verluste am Dienstagvormittag deutlich aus und sinkt um 389 auf 24.306 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.689 und das -tief bei 24.304 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.060 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 02:54 ET (07:54 GMT)
