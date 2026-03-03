EUREX/DAX-Futures weiten Verluste im Frühhandel aus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures baut seine Verluste am Dienstagvormittag deutlich aus und sinkt um 389 auf 24.306 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.689 und das -tief bei 24.304 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.060 Kontrakte.

