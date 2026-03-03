03.03.2026 08:53:39

EUREX/DAX-Futures weiten Verluste im Frühhandel aus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures baut seine Verluste am Dienstagvormittag deutlich aus und sinkt um 389 auf 24.306 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.689 und das -tief bei 24.304 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.060 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 02:54 ET (07:54 GMT)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

