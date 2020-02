EUREX/DAX-Futures weiter freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter freundlich zeigen sich die DAX-Futures vor Beginn des Kassahandels am Mittwoch. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48,5 auf 13.747,0 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.757,5 und das Tagestief bei 13.706 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 7.000 Kontrakte. Trotz der Entspannung zweifeln Händler aber bislang daran, dass ein nachhaltiges Allzeithoch im Tagesverlauf erreicht werden kann. Bis zum kleinen Verfalltag der Optionen am Freitag an den internationalen Terminbörsen scheine der Markt gedeckelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2020 02:42 ET (07:42 GMT)