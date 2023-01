EUREX/DAX-Futures weiter über 15.200er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter über der 15.200er-Marke handeln die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Ein erster Anlauf in Richtung 15.300 sei am Morgen zwar wieder abverkauft worden, auf dem aktuellen Niveau stabilisiere sich der März-Kontrakt jedoch wieder, heißt es im Handel. Der DAX-Futures notiert 16 Punkte höher bei 15.216 Zählern. Im Tageshoch liegt er bislang bei 15.274 und das Tagestief bei 15.200 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.500 Kontrakte.

January 26, 2023 02:27 ET (07:27 GMT)