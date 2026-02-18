EUREX/DAX-Futures wenig verändert

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich DAX-Futures am Mittwochvormittag. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 14 auf 25.100 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.134 und das -tief bei 25.053 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.144 Kontrakte.

February 18, 2026 03:05 ET (08:05 GMT)