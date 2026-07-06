EUREX/DAX-Futures wenig verändert

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen vor Start des Kassahandels. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 25.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.064 und das -tief bei 25.921 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 598 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)