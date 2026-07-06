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06.07.2026 08:29:42
EUREX/DAX-Futures wenig verändert
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen vor Start des Kassahandels. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 25.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.064 und das -tief bei 25.921 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 598 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
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