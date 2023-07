EUREX/DAX-Futures wenig verändert - Gewinnmitnahmen möglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Der September-Kontrakt steigt um 5 auf 16.443 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.491 und das Tagestief bei 16.399 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.061 Kontrakte. Händler stellen sich im Tagesverlauf auf Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende ein. Positiv für den Markt werden zwar die Zinsentscheidungen von Fed und EZB gewertet, die Bank of Japan hat am Morgen jedoch die Stimmung etwas eingetrübt.

July 28, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)