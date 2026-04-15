15.04.2026 08:48:41

EUREX/DAX-Futures zeigen sich wenig bewegt

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 15 auf 24.234 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.239 und das Tagestief bei 24.154 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 959 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)

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