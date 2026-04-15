|
15.04.2026 08:48:41
EUREX/DAX-Futures zeigen sich wenig bewegt
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 15 auf 24.234 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.239 und das Tagestief bei 24.154 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 959 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.