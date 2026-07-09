EUREX/DAX-Futures ziehen im Frühhandel an

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 190 auf 25.178 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.206 und das -tief bei 25.112 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 160 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)