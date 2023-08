EUREX/Den deutschen Renten-Futures fehlen die Briten

FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Händler führen dies aber nicht auf eine Bewertung des Jackson-Hole-Treffens der Notenbanker zurück. Eher sei das Fernbleiben der wichtigen britischen Marktteilnehmer prägend. Da sie wegen des "Summer Bank Holiday" erst am Dienstag in die Woche starten, dürften die Umsätze in Renten-Futures zu Wochenbeginn gering ausfallen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 2 Ticks auf 132,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,17 Prozent und das Tagestief bei 132,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.362 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt dagegen um 26 Ticks auf 132,24 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 115,53 Prozent.

August 28, 2023 02:23 ET (06:23 GMT)