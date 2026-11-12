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12.11.2026 08:48:41
EUREX/Deutsche Renten-Futures etwas fester
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 122,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,74 Prozent und das Tagestief bei 122,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.241 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 106,26 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 113,24 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 02:48 ET (07:48 GMT)
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