EUREX/Erholung im DAX-Future nach Abverkauf setzt sich fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future setzt am Dienstag im Verlauf seine Erholung fort. Positiv werten Charttechniker, dass der März-Kontrakt bereits deutlich oberhalb der alten Unterstützung bei 12.880 Punkten wieder nach oben gedreht hat. Dort liege die wichtige Unterstützungmarke, die auch in den kommenden Tagen Gültigkeit haben sollte. Nach oben ist nach dem Rücksetzer am Vortag zunächst der Weg frei. Allerdings ist zu erwarten, dass deutlichere Kursgewinne bereits schnell wieder zu Abgaben genutzt werden.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 173,5 auf 13.142 Punkte. Das Tageshoch liegt bisher bei 13.158 und das Tagestief bei 13.037,5 Punkten. Umgesetzt wurden bislang 8.430 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2020 02:35 ET (07:35 GMT)