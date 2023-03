EUREX/Erholung im DAX-Future verliert im Verlauf an Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Abverkauf im DAX-Future am Freitag im späten Handel notiert der Terminkontrakt am Montag im Verlauf im Plus. Vom frühen Tageshoch kommt er allerdings bereits wieder zurück. Der März-Kontrakt steigt um 107 auf 15.422 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.494 und das Tagestief bei 15.391 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.370 Kontrakte.

"Wir sehen aktuell gutes Verkausfinteresse", so ein Marktteilnehmer. Die Stimmung habe sich eingetrübt, daher bleibe abzuwarten, ob die Käufer einen erneuten Rücksetzer kauften. Ansonsten könnte der Terminkontrakt im Vorfeld des Großen Verfalls am Freitag zur Schwäche tendieren. Ein erstes Warnsignal würde liefern, wenn der März-Kontrakt unter das Freitagstief bei 15.278 Punkten fallen würde.

March 13, 2023 03:34 ET (07:34 GMT)