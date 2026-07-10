EUREX/EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 13 Ticks auf 125,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,61 Prozent und das -tief bei 125,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.597 Kontrakte.

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July 09, 2026 23:47 ET (03:47 GMT)