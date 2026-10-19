19.10.2026 08:40:41

EUREX/Frankreichs Renten-Futures stärker unter Druck als Bunds

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Stützend auf die Kontrakte wirken weiter Umschichtungen aus französichen in deutsche Anleihen. Während die Bunds nur 0,1 Prozent nachgeben, geht es für die französischen OAT-Futures um 0,5 Prozent nach unten. "Die Unruhen selber sind den Finanzmärkten egal, aber sie machen deutlich, dass der politische Weg für weitere Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verschlossen ist", sagt ein Händler.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 121,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,71 Prozent und das Tagestief bei 121,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.646 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 8 Ticks auf 103,46 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 7 Ticks auf 112,88 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)

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