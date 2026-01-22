|
22.01.2026 08:44:40
EUREX/Gewinnmitnahmen nach Erleichterungsrally im DAX-Future
DOW JONES--Gewinnmitnahmen drücken am Donnerstagmorgen die DAX-Futures. Mit der kräftigen Erholungsrally vom Vorabend hatte sich der Kassa-DAX an die 24.900er-Marke herangeschoben. Sie gilt nun als starker Widerstandsbereich. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 72 auf 24.909 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.056 und das -tief bei 24.885 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.932 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.