EUREX/Kaum Bewegung in den DAX-Futures

DOW JONES--Kaum Bewegung gibt es am Mittwochmorgen in den DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt steigt um 4 auf 24.154 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.161 und das -tief bei 24.104 Punkten. Gewartet wird auf den Fed-Entscheid am Abend, der Umsatz ist daher mit 550 Kontrakten sehr gering.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 02:25 ET (07:25 GMT)

